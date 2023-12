Ducati, ai dipendenti bonus vittoria Bagnaia 'ridotto': 'L'anno scorso c'era l'inflazione'

La vittoria di Pecco Bagnaia con la Ducati in MotoGp ha permesso ai dipendenti dell'azienda di Borgo Panigale di ottenere un bel bonus.

In busta paga gli uomini in rosso troveranno 500 euro netti in più, una cifra interessante tenendo conto che siamo sotto le feste e che in questi giorni arriverà anche la tredicesima.

Un Natale 2024 e un inizio 2023 sicuramente più lieti per i lavoratori di Borgo Panigale che con le loro abili mani confezionano ogni giorno la moto italiana che sta dominando tutte le categorie delle due ruote senza alcun rivale.

Del resto Ducati ha trionfato in MotoGp, ma anche in Superbike e in Supersport: che altro chiedere? L'accordo con i sindacati è stato firmato negli scorsi giorni e prevede un premio straordinario del valore di 500 euro netti da erogare nella busta pagana di gennaio 2024.

«Si tratta di un premio straordinario – commentano le sigle sindacali - che si colloca al di fuori della trattativa dell’integrativo che si dovrebbe chiudere proprio a gennaio Esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto e confermiamo il nostro impegno per chiudere in tempi brevi anche la trattativa per il rinnovo del contratto aziendale che prevederà importanti avanzamenti sui temi dei diritti, dell’occupazione e del salario per tutti i dipendenti dell’azienda».

Anche l'anno scorso Ducati decise di premiare i suoi lavoratori a seguito della vittoria di Pecco Bagnaia nella MotoGp 2022, ma in quel caso il bonus era stato di 1.000 euro. Come mai quest'anno esattamente la metà?

A fermare subito le polemiche ci ha pensato il numero uno dell'azienda, l'ad Claudio Domenicali, che ha spiegato: «L’avevamo legato alla vittoria, ma era stato anche un modo per compensare l’inflazione, che era già partita Quest’anno i lavoratori hanno avuto un incremento importante per effetto del contratto a luglio e ne avranno un altro per l’integrativo. La riteniamo, dunque, una scelta equilibrata». Nessun muso lungo quindi, ma soltanto tanti sorrisi nell'apprendere che la prima busta paga dell'anno sarà più pesante del solito.