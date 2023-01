Ecco la nuova Ducati Desmosedici GP 2023 con Bagnaia e Bastianini

Il 2022 è stato per Ducati un anno record su ogni fronte, sia lato vendite che motorsport, con indimenticabili vittorie in Superbike e MotoGP. A tal proposto il marchio di Borgo Panigale ha appena presentato la nuova Ducati Desmosedici GP 2023 assieme all’intero Ducati Lenovo Team 2023.

Ducati ha presentato il suo nuovo team 2023 nell’incantevole cornice delle Dolomiti innevate, al Palacampiglio di Madonna di Campiglio. Con il debutto avvenuto nel 2003, in questo 2023 saranno esattamente vent’anni di Ducati nella massima serie, con il team che dovrà difendere il titolo di Campione del Mondo di Francesco Bagnaia e i titoli mondiali costruttori e squadra. Ricordiamo che quest’anno da regolamento ci sarà anche una “Gara Sprint” da correre il sabato, oltre alla tradizionale gara della domenica.

A svelare la nuova Ducati Desmosedici GP 2023 il Campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia e il suo nuovo compagno di squadra Enea Bastianini. La moto mantiene ovviamente il classico colore rosso Ducati, quest’anno però si sono aggiunti alcuni dettagli in carbonio e una tonalità di rosso più chiara. Bagnaia inoltre ha scelto il numero 1 del Campione del Mondo: sarà questo il numero con cui correrà la stagione 2023 della MotoGP.

Francesco Bagnaia, #1 Ducati Lenovo Team, ha detto dopo il reveal della moto: “La mia pausa invernale è stata più breve del solito, a causa di tutti gli impegni che ho avuto dopo la vittoria del Mondiale, e adesso sono carico ed impaziente di iniziare la stagione. La Desmosedici GP e la mia squadra mi sono mancati e non vedo l’ora di tornare in pista. Ero indeciso se continuare ad usare il numero 63 o passare al numero 1 e alla fine ho deciso per quest’ultimo. Vederlo sulla moto è davvero bellissimo ed ora il mio obiettivo sarà fare di tutto per mantenerlo. Non sarà facile perché mi aspetto una competizione ancora più dura rispetto allo scorso anno, con tanti rivali pronti a lottare per il titolo: sono però consapevole di avere con me la miglior moto e la miglior squadra per poter puntare in alto anche nel 2023. Grazie ancora a tutta Ducati e al mio team! Sono pronto a riprendere la nostra avventura insieme”.

Enea Bastianini correrà invece con il numero 23, il suo commento: “Vestire i colori del team ufficiale è una grande emozione ed ora spetta a me dimostrare di essermi meritato questa occasione. Sono carico per la nuova stagione e, fortunatamente, non dovrò aspettare molto per poter provare la mia Desmosedici GP rossa in pista: tra un paio di settimane saremo a Sepang per il primo test dell’anno e sarà un momento davvero importante per conoscere meglio i ragazzi della squadra e soprattutto iniziare a lavorare sulla moto. Sarà un anno molto competitivo e ci saranno sicuramente momenti facili ed altri più difficili da affrontare, ma sono pronto a tutto! Ringrazio ancora Claudio, Gigi, Paolo, Davide e tutta Ducati! Darò il 100% come sempre”.