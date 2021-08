Il Ducati City Cross-E in offerta con il Fuoritutto di Unieuro - anche online

Assieme alla primavera, l’estate è la stagione migliore per acquistare un monopattino elettrico - e anche in questo mese di agosto le offerte non mancano di certo. Ora è il momento di un nuovo Fuoritutto Unieuro.

Fra le offerte della grande catena di elettronica, disponibili anche online, troviamo tre modelli molto interessanti. Partendo “dal basso”, sia per prezzo che per convenienza, troviamo lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, uno kickscooter basilare che non va oltre i 20 km/h di velocità massima e i 20 km di autonomia. Costa infatti appena 299,90 euro, adatto solo a chi percorre (o percorrerebbe) pochi chilometri al giorno in monopattino.

Il vero modello da non perdere è il Ducati City Cross-E, un monopattino elettrico presentato da pochissimo dal marchio di Sant’Agata Bolognese che si mostra in un’accattivante colorazione nero-gialla. Raggiunge i 25 km/h e può portare fino a 120 kg; con batteria piena può percorrere fino a 45 km, un’autonomia eccellente che soddisferà la maggior parte degli utenti. Dotato di freno a disco, questo monopattino è uno dei migliori che si possano acquistare in questo momento e Unieuro lo propone a 499,90 euro anziché 599,90.

Infine abbiamo lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1, un monopattino del tutto identico al Pro 2 standard ma con livrea personalizzata da Mercedes-AMG. Il suo prezzo di listino è di 799,90 euro ma ora con il Fuoritutto costa 599,90 euro. Consigliato solo nel caso in cui siate fan sfegatati di Mercedes-AMG e tifosi di F1.