Ma che Ducati avrà Marc Marquez nel 2024? La conferma: 'Quella del 2023 senza upgrade'

Torniamo a parlare ancora una volta dello sbarco ufficiale di Marc Marquez nel team Ducati Gresini. Per la stagione 2024 della MotoGp lo spagnolo avrà a disposizione una moto senza dubbio più performante rispetto all'Honda delle ultime annate.

Ma quale Ducati guiderà Marc Marquez per provare a soffiare il titolo di campione del mondo delle MotoGp a Pecco Bagnaia? Chi pensava che Borgo Panigale concedesse l'ultima evoluzione della Desmosedici allo spagnolo, così come al fratello e ai due piloti della scuderia di Valentino Rossi, si sbaglia, e non poco, tenendo conto che la Rossa ha fatto sapere che i due team satellite avranno a disposizione la moto di quest'anno.

Nulla di eclatante sia chiaro, ma viste le indiscrezioni circolanti nelle ultime settimane era giusto fare un po' di chiarezza. Tra l'altro la Desmosedici 2023 è un razzo a due ruote, di conseguenza, essendosi dimostrata altamente affidabile, non è da escludere che rappresenti addirittura un vantaggio rispetto alla sua erede del 2024.

"Marc Marquez, come tutti gli altri team che utilizzeranno la Ducati Desmosedici GP23, partirà con la moto con cui Johann Zarco ha concluso l'anno”, le parole del direttore generale Ducati Gigi Dall'Igna, parlando negli scorsi giorni con i microfoni di DAZN.

Dall'Igna ha aggiunto: “Sulle moto di Pecco Bagnaia, Jorge Martín ed Enea Bastianini abbiamo introdotto alcune evoluzioni in più, ma ci hanno dato qualche problema, sia in termini di affidabilità che di prestazioni”, ha spiegato riferendosi agli ultimi “upgrade” della stagione 2023. "Quindi non crediamo che queste evoluzioni che abbiamo introdotto siano facili da usare nei team privati e abbiamo preferito non inserirle”.

Gli ultimi upgrade inseriti sarebbero un nuovo dispositivo di avviamento e probabilmente anche le alette presenti sulla forcella. Dall'Igna ci tiene comunque a precisare: “Ci impegneremo a dare il meglio di noi stessi a tutti i piloti che hanno scritto Ducati sul serbatoio”.