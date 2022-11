Ducati, che 2022 indimenticabile: dopo Bagnaia, Bautista è campione SBK!

Il capolavoro di Francesco Bagnaia e Ducati in MotoGP nel campionato del 2022, conclusosi con la vittoria di mondiale piloti e costruttori, trova un importante seguito in quella che è definibile la “settimana perfetta” per Ducati Corse: il mondiale piloti Superbike è in mano ad Alvaro Bautista, vincitore con la sua Panigale V4.

Il marchio italiano può festeggiare ancora, dato che ha ottenuto un titolo mondiale che mancava dal 2011. La tappa indonesiana del 13 novembre 2022 ha visto il pilota spagnolo di Aruba.it Racing – Ducati raggiungere il secondo posto in Gara 2 e ottenere punti a sufficienza per vincere il Campionato Superbike 2022.

A Borgo Panigale si celebra dunque un doppio trionfo da incorniciare: la vittoria nello stesso anno di mondiale piloti MotoGP e Superbike è un record che appartiene a pochi produttori. Fino a oggi, infatti, solo Honda e Yamaha sono riusciti in questo intento: le ultime, rispettive doppiette sono avvenute nel 2002 (con Valentino Rossi e Colin Edwards) e nel 2021 (con Fabio Quartararo e Toprak Razgatlıoğlu).

Ai microfoni di Motorsport, Bautista ha dichiarato: “Sono felice. Ho iniziato a lavorare per questo titolo quattro anni fa, mi sono sentito bene sulla moto per tutta la stagione. Poi ho commesso degli errori, non conoscevo le gomme, ero nuovo nella categoria. Nel 2019 c’erano ancora delle cose da migliorare, la seconda parte di stagione non è stata semplice. Poi sono passato in Honda, dove ho trascorso due anni molto difficili, perché non ho mai sentito lo stesso feeling che avevo con Ducati. Ma per me è stato positivo perché ho imparato molto, ho fatto tanta esperienza”.

E ora, occhi puntati al 2023. Nel mentre, eccovi le nostre foto della Ducati V21L elettrica.