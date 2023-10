Dubai, supercar all'asta a prezzi stracciati? Ecco come provare ad acquistarle

E' possibile comprare una supercar all'asta a Dubai con pochi euro? E' questa la domanda che si è posto l'inviato del programma di Italia Uno, Le Iene, Stefano Corti.

"Sapete che questa supercar potrebbe essere vostra con 10mila euro?". Questo quanto esclama Corti a inizio servizio, mostrando la foto di una Ferrari SF90 Stradale, supercar oggetto di richiamo negli USA, quotata appunto quella cifra irrisoria. Ma sarà davvero così?

"Negli Emirati Urabi in questi ultimi anni il numero di auto che potete trovare abbandonate nei parcheggi è cresciuto a dismisura", prosegue Corti "Tanto che ne è nato un vero e proprio lavoro, il cacciatore di auto abbandonate".

L'inviato dello show di Italia Uno ha incontrato proprio un Car Buster (così come si chiamano in gergo i cacciatori di auto), un ragazzo italiano che vive a Dubai, che chiarisce subito una cosa: "Il falso mito è che chi si stanca dell'auto non si preoccupa di venderla ma la lascia nel parcheggio, capita che chi ha comprato quest'auto ha necessità di lasciare il Paese prima che l'assegno vada in protesta, quindi lascia tutto".

Stefano Corti a riguardo ricorda come a Dubai per un assegno non coperto si finisce in galera. I due si recano quindi presso un concessionario d'auto di Dubai con Pagani, Bentley, Rolls Royce, McLaren, Lamborghini e Ferrari per poi spostarsi in un parcheggio dove viene adocchiata un'Audi Q7 da 80mila euro che quasi sicuramente è abbandonata: "In questo caso bisogna avvisare la polizia avvisando che c'è un'auto potenzialmente abbandonata. A quel punto le auto vengono "ripulite" dal punto di vista amministrativo e messe all'asta".

I due trovano poi un'altra vettura abbandonata, una Dodge Challenger da 40mila euro, ma non solo, anche una Rolls Royce e una Lamborghini piene di polvere: "Sono due, una accanto all'altra, tutte e due molto impolverate, mi da l'idea che qualcuno se ne siano andato via e inoltre hanno una targa saudita quindi potrebbe essere che qualche saudita sia venuto qui, abbia avuto dei problemi e se ne sia andato oppure qualcuno che ha comprato auto in Arabia Saudita e le abbia lasciate qui per qualsiasi motivo".

In una zona periferica di Dubai viene invece individuata una Ferrari con una targa particolare, cosa che non va sottovalutata visto che pochi mesi fa a Dubai è stata battuta all'asta la targa più cara di sempre, pagata ben 12 milioni di dollari.

Ad un certo punto i due scorgono un parcheggio gigantesco dove vengono portate tutte le auto abbandonate, prima di recarsi ad una casa d'asta, dove trovano 6 Rolls, 3 Urus, ma anche Ferrari e altre supercar.

Ma a catturare la loro attenzione è una Porsche Cayenne del 2013 all'asta da 1.000 euro: “Facciamo un'offerta da 3.000 euro ma se la sono aggiudicata per 8.000 euro... niente da fare, torneremo in Italia a piedi”. Da segnalare che comunque una Cayenne di 10 anni fa in Italia è in vendita attorno ai 20 mila euro, anche se tutto dipende sempre dalle condizioni dell'auto e dal chilometraggio. La domanda sorge poi spontanea: è possibile trasferire un'eventuale auto da Dubai all'Italia, e nel caso, quanto costerebbe? Forse è meglio lasciar perdere.