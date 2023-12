Dubai, l'impressionante cimitero di supercar: 2-3mila auto fra Ferrari, Rolls e Bentley

Dubai è per antonomasia il regno delle supercar e delle hypercar, ma come ve ne sono a migliaia circolanti sulle strade, ve ne sono moltissime abbandonate e parcheggiate in dei veri e propri cimiteri.

Ma a cosa si deve questo fenomeno? La leggenda che i ricchi sceicchi di Dubai abbandonino le proprie supercar perchè non più gradite, è appunto una leggenda, visto che, nella maggior parte dei casi, si tratta di persone che hanno avuto problemi economici o con la giustizia, e che dalla sera alla mattina sono costrette a lasciare Dubai e quindi la propria abitazione e la propria macchina.

Le auto si trovano a volte nei parcheggi e si riconoscono dal fatto che sono impolverate. Una volta individuate e una volta accertato che il proprietario sia irreperibile, vengono portate in questi giganteschi cimiteri dove si possono trovare tranquillamente fino a 2/3mila euro insieme fra Ferrari, Rolls-Royce e Bentley, ma anche Lamborghini, Audi, BMW, Mercedes e via discorrendo.

Nulla a che vedere con le migliaia di auto elettriche abbandonate in Cina visto che qui parliamo spesso e volentieri di auto a dir poco di lusso e dal valore di centinaia di migliaia di euro e a volte anche di più.

Come detto sopra, i proprietari sono solitamente persone che sono incappate in qualche problema economico visto che a Dubai non è affatto semplice vivere: se non paghi una rata del mutuo, una mensilità d'affitto o un prestito, vieni arrestato.

Le supercar finiscono quindi all'asta a prezzi stracciati, ma se steste pensando di tentare di acquistarne una, sappiate che dovrete mettere in preventivo il costo del trasporto, circa 9 mila euro, e della reimmatricolazione in Italia, di conseguenza al prezzo di acquisto dovrete aggiungere un bel surplus, oltre al fatto, sottolinea il Corriere della Sera, che spesso e volentieri ci vogliono diversi mesi affinchè avvenga la spedizione.