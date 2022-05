DS E Tense Performance Concept, l'auto del futuro che non utilizza più i freni

Durante l’ultimo round del campionato Formula E, tenutosi a Monaco, il CEO di Stellantis, Carlos Taares, ha avuto il piacere di mettersi alla guida della DS E Tense Performance Concept, la vettura di DS Automobiles che immagina un futuro fatto di auto che non avranno più bisogno dei freni.

La E Tense Performance Concept infatti non ha i freni, eppure rallenta e si ferma come un’auto standard. Riesce a farlo grazie alla frenata rigenerativa, che su quest’auto diventa un elemento chiave che non serve più soltanto a ricaricare le batterie, ma funge da vero e proprio sistema frenante.

DS Automobiles ha sviluppato questa tecnologia sulle monoposto che schiera nel campionato della Formula E (a proposito, leggete la nostra esperienza nel paddock della Formula E durante il round tenutosi a Roma), e l’ha riportata anche su questa concept car che utilizza un motore elettrico in grado di erogare 815 CV e un incredibile valore di 8000 Nm di coppia, che le permettono di toccare i 100 km/h in appena 2 secondi.

L’idea alla base di questo progetto è quella di eliminare definitivamente l’impianto frenante con ovvi benefici anche in termini di peso, specialmente se pensiamo che le auto di serie non utilizzano materiali nobili per questi componenti, dunque il risparmio sarebbe ancor più corposo sui modelli convenzionali. A frenare la vettura ci pensa invece il sistema di frenata rigenerativa, che oltre a fermare il mezzo lo ricarica.

“La Formula E mira a massimizzare le prestazioni e l'efficienza e la DS E Tense Performance è la nostra visione di un'auto da strada che utilizza la nostra tecnologia vincente", ha affermato Beatrice Foucher, CEO di DS Automobiles. “La frenata rigenerativa è un modo molto potente non solo per rallentare il veicolo, ma anche per migliorare le prestazioni della batteria. La DS E Tense Performance porta la tecnologia a un nuovo livello, con la frenata rigenerativa utilizzata esclusivamente per rallentare il veicolo”.

Ricordiamo inoltre che nelle nuove monoposto Formula E di terza generazione, che debutteranno in gara il prossimo anno, oltre il 40% dell'energia utilizzata in una gara verrà prodotta dalla frenata rigenerativa.