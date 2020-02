DS stupisce tutti presentando la futuristica Aero Sport Lounge EV da 670 cavalli: il video

DS Automobiles ha assolutamente intenzione di attrarre su di sé le luci dei riflettori poiché, in attesa di mostrarla sul serio al Salone di Ginevra, ha rivelato la Aero Sport Lounge concept. Si tratta di un crossover elettrico futuristico dal design innovativo.

Come il suo nome suggerisce, il veicolo è stato progettato tenendo bene in mende i flussi aerodinamici. A testimoniarlo ci pensano montante anteriore, tetto basso e spiovente e la griglia anteriore disegnata per direzionare il flusso d'aria verso le aperture laterali che immettono l'aria fresca nelle ruote per raffreddare i freni. A questo punto vi chiederete:"Ma se si tratta di un semplice crossover, perché mai avrebbe bisogno di raffreddare così tanto le pinze?" E' presto detto.

La DS Aero Sport Lounge è tutt'altro che docile. I suoi motori elettrici hanno un output complessivo di 670 cavalli, che le permettono un rapidissimo scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi. Prestazioni da supercar, insomma. A garantire un'autonomia più che degna provvede invece una batteria gigantesca, la quale ha una capacità di 110 kWh, per un range per singola carica di oltre 650 chilometri.

Il produttore l'ha descritta in questo modo:"il viaggio che diventa arte." Beh, guardando gli interni non possiamo non ammirare un certo estro in fase di design, che è oltretutto anche coraggioso quanto quello ideato per gli esterni. Al momento però, per saperne qualcosa in più, non ci resta che aspettare la prossima settimana, quando apriranno finalmente le porte del Salone dell'automobile di Ginevra.

In Svizzera vedremo poi tanti altri interessanti annunci. Ad esempio non mancheranno Pininfarina e la sua straordinaria Battista da 2.000 cavalli in Limited Edition. BMW poi non mancherà di mostrarci la sua grossa berlina elettrica i4 concept, e infine anche Alfa Romeo ha deciso di stupirci, preannunciando un reveal a sorpresa per l'imminente evento.