DS 8, le foto spia del nuovo crossover che sarà prodotto a Melfi

Il Marchio DS si prepara ad espandere la sua gamma con un nuovo crossover che avrà molto da condividere con la nuova Peugeot E-3008, ma punta che punterà ad un segmento di mercato più elevato. DS:8 sarà dunque un'ammiraglia.

Concepito come uno dei brand di punta del gruppo Stellantis, DS ha fatto il suo debutto indipendente con la DS 7. Peugeot 3008 però sconvolse un po' i piani di tutti dal momento che (a parità di segmento) il marchio francese proponeva una soluzione più intrigante sul lato tecnologico (ecco un prototipo della DS 3 racing che competerebbe con la nuova Lancia Ypsilon HF).

Insomma, questa Ds8 sarà il mettere una pezza alle lacune di DS 7. DS 8 presenterà un design con carrozzeria allungata, simile a un liftback e si unirà ad altri modelli futuri del gruppo Stellantis, come la Opel Manta e una Lancia. Con una lunghezza di circa 4,80 metri, la DS 8 sarà parte di un trio di vetture prodotte a Melfi, rappresentando l'apice dell'offerta europea di Stellantis nel settore della mobilità elettrica.

Le immagini attualmente disponibili della vettura in fase di sviluppo non offrono molte informazioni sul suo design finale. Tuttavia, è possibile riconoscere la vettura come una DS grazie alle maniglie delle porte ripiegabili elettricamente, caratteristiche comuni agli altri modelli del marchio. I fari della vettura saranno dotati di robusti bagliori LED nella parte inferiore, simili a quelli presenti sui modelli DS attuali. Il lunotto posteriore della DS 8 sarà notevolmente piatto, con una finestra incernierata verso l'alto che crea un'ampia apertura di carico.

Nonostante le ruote montate in questo video siano prese in prestito dalla Peugeot per scopi di prototipo, la DS 8 elettrica condividerà la piattaforma STLA-Medium e il sistema di trazione elettrico con il SUV francese. Il tutto si traduce con una batteria da 98 kWh che può percorrere fino a 700 chilometri con una singola carica. Mentre la Peugeot 3008 è disponibile anche con motorizzazioni a combustione interna, ci si aspetta che la DS 8 adotti esclusivamente una motorizzazione elettrica. A partire da quest'anno, infatti, DS introdurrà solo modelli a batteria, dando il definitivo addio ai motori termici. Il debutto sul mercato della prossimo DS 8 è previsto nel corso del 2025.