DS 4 E-TENSE ha ora 62 km di autonomia elettrica: le novità 2023

DS Automobiles continua la sua cavalcata elettrica presentando, un anno dopo la messa in vendita della gamma DS 4, l'allestimento OPÉRA e una versione PERFORMANCE LINE aggiornata. DS 4 E-TENSE 225 ha inoltre più autonomia elettrica.

L'allestimento OPÉRA è disponibile su DS 4 e DS 4 CROSS e vanta sedili ad alta densità in pelle Nappa Marrone Criollo curati dalla lavorazione a cinturino d’orologio. I sedili anteriori sono inoltre riscaldati, massaggianti e raffreddati ventilati. Presenti anche il sistema DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, il tetto apribile, il portellone posteriore elettrico in modalità mani-libere, i finestrini anteriori e posteriori acustici, la ricarica wireless, i pedali e i poggiapiedi in alluminio. DS DRIVE ASSIST 2.0 con cambio di corsia semiautomatico si può avere come optional.

Le versioni PERFORMANCE LINE e PERFORMANCE LINE+ affermano il loro carattere con i badge DS Automobiles, DS 4 ed E-TENSE sulla griglia e sul portellone di colore nero. Il rivestimento inferiore della porta invece diventa Textured Black.

In gamma sono presenti tre motorizzazioni: E-TENSE 225 ibrida plug-in, PureTech 130 benzina e BlueHDi 130 Diesel. In particolare DS 4 E-TENSE 225 guadagna ora un'autonomia di 62 km secondo il ciclo combinato WLTP, un aumento del 13% rispetto al passato. Un miglioramento che si deve a un migliorato controllo del software e una batteria più efficiente.

Le nuove DS 4 aggiornate si possono ordinare presso tutti i concessionari DS Automobiles a partire dal mese di ottobre 2022 oppure sul sito ufficiale DS. Ricordiamo che nel corso di quest'anno DS ha anche presentato la nuova DS 9 E-TENSE 250 e lanciato la DS 3 2023 a benzina, diesel o elettrica.