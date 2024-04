DS 3 Racing: pronta la rivale della Lancia Ypsilon HF e della Fiat 600e Abarth?

Aria di novità in casa DS,brand automobilistico del Gruppo Stellantis nato da una costola di Citroen, che a breve potrebbe salutare il più piccolo modello presente nella sua gamma per ritornare alle origini. Basta con il design da SUV compatto da città, meglio riabbracciare il segmento B, e poi chissà, magari anche una versione racing...

Stiamo parlando di DS 3, la proposta entry level del produttore francese che, quando ancora il suo nome era unificato Citroen-Ds, non era altro che un'utilitaria di dimensioni medie perfetta per le città; l'equivalente dell'attuale C3 per intenderci (la Citroen C3 si prende a meno di 3 euro al giorno fino al 30 aprile 2024). Il cambiamento radicale è avvenuto con il restyling del 2018, quando il modello è lievitato, e nemmeno di poco, nelle dimensioni e si è raffinato nei dettagli diventando quasi un'auto di alto livello e perdendo certamente il suo aspetto da utilitaria. Allora l'auto veniva chiamata DS 3 Crossback, poi diventata soltanto DS 3. Il risultato di questa operazione? Un sonoro flop di vendite.

Una debacle che adesso sembra aver allarmato la stessa casa francese che avrebbe ideato una soluzione: un classico dietrofront. Dunque, per il 2026 tutto dovrebbe cambiare per la vettura in questione, a partire dalle dimensioni. Si torna sul segmento B, seguendo la strada tracciata da Peugeot 208 in primis, poi scelta a ruota anche da Opel Corsa e l'ultima Lancia Ypsilon. Dunque, la nuova DS dovrebbe sorgere sulla piattaforma Stellantis STLA Small e, stando a quanto rivelato dalle nostre fonti, dovrebbe essere disponibile una sola proposta Full Electric.

Sul progetto è dato sapere ancora poco; eppure, Thierry Metroz, direttore del design del marchio, poche ore fa sui suoi profili social Facebook e Linkedin ha pubblicato un post tutt'altro che criptico. Una foto di un'automobile, che sembra tanto la precedente DS 3, con questa domanda: "Ne vorresti una?" con gli hashtag #DS3 e #Ritornoalleorigini. E adesso si parla addirittura di una versione racing del modello, una nuova rivale della Lancia Ypsilon HF e della Fiat 600e Abarth (DS3 Racing, ecco come potrebbe essere la city car gemella della nuova Lancia Ypsilon HF)?

