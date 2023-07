Sarà così la nuova DS 3 E-Tense? Un prototipo fotografato in strada

A vedere le nuove foto pubblicate online da Carscoops resta da capire se si tratta di un campione per una diversa linea targata Stellantis oppure un vero e proprio anticipo di una variante aggiornata della DS 3.

Il marchio automobilistico francese DS, nato nel 2014 come derivata della casa madre Citroën e dal 2021 facente parte del gruppo Stellantis, lo scorso anno ha presentato una versione nuova aggiornata della DS 3 ma pare che la casa automobilistica stia preparando un nuovo modello con prestazioni decisamente più interessanti rispetto all'ultima versione.

Ciò che emerge dal leak è che l'azienda abbia utilizzato come base la DS 3 Crossback, mettendo però da parte il paraurti e rinnovando in primis il taglio delle luci oltre alle sospensioni, ora più basse e che quindi strizzano l'occhio agli amanti della guida sportiva, e ai cerchi in lega, con un diametro più largo che camuffano l'impianto frenante anteriore aggiornato con pinze più grandi.

Ricordiamoci che l'attuale DS 3 E-Tense è dotato di un singolo motore elettrico che produce 156 CV (115 kW/156 CV) e 260 Nm di coppia, un aumento di 20 cavalli (15 kW/20 CV) rispetto al modello precedente. L'autonomia invece tocca i 402 km grazie al pacco batterie leggermente più ampio da 54 kWh. Anche per questo nuovo prototipo, possiamo affermare che il motore sia completamente elettrico, dato che mancano i terminali di scarico.