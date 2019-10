DS 3 Crossback E-Tense è ufficiale: il primo modello elettrico del segmento B-SUV

DS Automobilies ha annunciato oggi la nuova DS 3 Crossback E-Tense, il primo modello elettrico del segmento B-SUV Premium che secondo il produttore è destinato a dare una scossa al settore, oltre che aprire la via ad una nuova esperienza automobilistica.

Il direttore generale di DS Automobilies, Yves Bonnefont, ha sottolineato come l'elettrificazione sia al centro della strategia societaria, in quanto "è la risposta più efficace alle sfide attuali del mercato. Si distingue grazie al recupero dell’energia in frenata, che permette un’efficienza energetica irraggiungibile attraverso motori termici. Offre un piacere di guida senza eguali, grazie alla disponibilità di tutta la coppia fin dal primo istante di accelerazione e al silenzio a bordo durante viaggio. Infine è una soluzione ai divieti di accesso in città ai veicoli a motore termico. Vogliamo che i nostri clienti conservino tutta la libertà di movimento e il piacere di viaggiare in DS, per questo abbiamo creato una gamma di modelli elettrificati, a partire da DS 3 Crossback E-Tense".

La vettura propone un abitacolo rilassante con sedili a doppia densità, materiali nobili ed un comfort unico, a cui si aggiunge l'isolamento acustico che evita qualsiasi tipo di vibrazione ed i suoni classici dei motori a combustione interno. Questo sistema rende ogni rumore esterno maggiormente percepibile, ma è possibile anche godere dell'insonorizzazione che permette agli occupanti di godere a pieno dell'effetto DS Lounge.

Nella vettura troviamo un ampio display HD da 10 pollici, che mostra i principali comandi. Di serie in tutte le versione sono presenti otto Airbag, le maniglie delle porte a scomparsa, la pompa di calore, il sistema di sorveglianza della pressione dei pneumatici, l’ABS con ripartitore di frenata, l’ESP, l’avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, la funzione Hill Assist, l’assistenza posteriore al parcheggio, la climatizzazione automatica e il volante in pelle.

E-Tense propone cinque modalità di guida: Eco, che porta al massimo l'autonomia, Comfort e Sport che effettuano un upgrade istantaneo di coppia, Normale che simula il comportamento del motore termico e Brake che applica una decelerazione massima di 1,3 m/s2.

A livello di autonomia, garantisce 320 chilometri WLTP (430 km secondo il ciclo di omologazione NEDC), un dato raggiunto grazie all'esperienza accumulata in Formula E dall'azienda. Il motore da 100 Kw / 260 Nm è accoppiato ad una batteria di 50 kWh, che si ricarica al 100% in circa cinque ore su una colonnina di ricarica domestica, ed all'80% in trenta minuti su una colonnina di ricarica rapida.