Il drone più veloce del mondo contro Max Verstappen: sfida a 350 km/h

Cosa succede quando il drone più veloce del mondo incontra il pilota di Formula 1 più vincente del momento? Succede che Red Bull crea materiale spettacolare per promuovere la sua nuova monoposto RB20.

Red Bull ha girato uno spettacolare video seguendo, con un drone, Max Verstappen sul circuito di Silverstone durante i test della stagione in partenza (a tal proposito: i calendari F1 e MotoGP su Sky Sport). Ma di che drone parliamo nello specifico? Perché stare dietro a Verstappen non è semplice, è un lavoro per droni di altissimo profilo...

Per la creazione di questo drone è servito oltre un anno di sviluppo alla Dutch Drone Gods, ora però è in grado accelerare due volte più velocemente di una vettura di F1 e di raggiungere i 300 km/h in appena 4 secondi. Avete letto bene, per sicurezza lo scriviamo ancora: 300 km/h in 4 secondi. La velocità massima invece è di 350 km/h, altro dato assolutamente pazzesco. Certo la sua batteria dura solo 3 minuti, com’è facile immaginare, per realizzare un FPV di un giro in pista però basta e avanza se non si commettono errori.

Per la realizzazione del video è stato inoltre chiamato il pilota di droni Ralph Hogenbirk, meglio conosciuto come Shaggy FPV, che è riuscito a seguire Max Verstappen in uno spettacolare giro a tutta velocità. Sviluppato da Dutch Drone Gods anche grazie a Red Bull Advanced Technologies, il drone in questione è super potente ma anche super calibrato, leggero e stabile. Un piccolo capolavoro di ingegneria che ha convinto anche Verstappen, che ha anche fatto un plauso a Hogenbirk: “Un pilota di droni ha davvero molte cose a cui badare, deve ad esempio evitare eventuali ponti e anticipare i nostri punti di frenata. Noi abbiamo un comodo pedale del freno ma in aria non funziona allo stesso modo. Penso sia davvero stressante rimanere così concentrati per tutto il giro”.