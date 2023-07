Se driftate in strada in Francia vi ridaranno l'auto come una scatoletta del tonno

Driftare in strada in Francia è una cosa assolutamente sconsigliata. Ovviamente è vietato ovunque ed è un gesto da condannare, ma oltralpe le autorità non scherzano affatto con chi sgomma in auto.

L'arte della derapata controllata è tutt'altro che semplice da apprendere e sono molti i casi documentati di veri e propri disastri, come ad esempio quello dell'Infiniti che ha tentato un drift finendo malissimo.

Del resto non siamo tutti come Tom Cruise, che nell'ultimo Mission Impossibile drifta con una mano a bordo di una Fiat 500 e di una BMW, senza bisogno della controfigura.

La Francia è in prima fila contro gli atteggiamenti pericolosi alla guida, e il video che trovate più sotto lo dimostra chiaramente: si vedono due BMW Serie 3 mentre finiscono sotto la pressa dopo essere state sorprese a driftare sulle strade pubbliche a Tourville-la-Rivière, nella parte settentrionale del Paese.

Uno dei due fermati si è lamentato del fatto che non ha avuto modo di poter difendersi in tribunale, e che la sua auto gli è stata immediatamente sequestrata e quindi “schiacciata”. La polizia ha voluto condividere le foto e il video del compattatore come monito contro chi volesse emulare questi comportamenti, aggiungendo che “la giustizia richiede la distruzione dei veicoli".

Il proprietario della berlina tedesca ha comunque organizzato un crowdfunding per poter raccogliere i fondi e andare in tribunale, e il prossimo 15 gennaio si terrà la prima udienza.

In Francia esistono leggi severissime in materia di guida acrobatica, introdotte nel 2018: da una semplice infrazione si è passati ad un reato punibile con tre anni di carcere e una multa fino a 75mila euro. Ai conducenti viene inoltre sospesa la patente fino ad un massimo di tre anni e il veicolo può essere confiscato.

La nuova normativa era stata introdotta dopo un aumento del 1.400% dei casi di guida pericolosa e il governo sta lavorando ad un inasprimento ulteriore delle pene.