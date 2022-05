Drifta accanto a un distributore di benzina e si ritrova la polizia davanti: multato

A bordo di un'auto poche cose sono divertenti quanto il drift, a patto che lo si faccia in pista, o meglio ancora sulla pista a bassa aderenza del Porsche Experience Center Franciacorta. Il proprietario di una BMW Serie 3 invece si è ritrovato a driftare di fronte a un'auto della polizia. Ovviamente è finita male.

Siamo presso una stazione di servizio nella città di Siercza, in Polonia, quando le telecamere di sicurezza inquadrano una BMW Serie 3 cabrio divertirsi con un bel drift. Il conducente sembra abile e la manovra abbastanza sotto controllo, tuttavia è un comportamento che non si dovrebbe tenere sulle strade pubbliche, anche perché si mettono a rischio altre vetture, ciclisti e pedoni che non hanno nessuna colpa e non meritano di essere trascinati all'interno delle nostre scorribande.



Inoltre driftare vicino a una stazione di rifornimento potrebbe causare danni enormi, una mossa sbagliata potrebbe far saltare tutto in aria. A tal proposito il conducente è stato immediatamente punito, l'episodio può essere catalogato come un Instant Karma, e non è il solo delle ultime ore: abbiamo visto tutti il tifoso della Roma schiantarsi con lo scooter dopo aver insultato ferocemente gli antagonisti del Leicester.



Il proprietario della BMW Serie 3 si è ritrovato una vettura della polizia proprio alla fine del drift, con la pattuglia che ha immediatamente acceso i lampeggianti e fermato il veicolo. All'uomo alla guida della vettura tedesca sono così stati decurtati 6 punti dalla patente (in Polonia il massimo dei punti è 15), una multa da 5.000 PLN (circa 1.100 euro) e la carta di circolazione ritirata poiché in pessime condizioni. Se avete problemi con la visione del video cliccate sul link Fonte in basso.