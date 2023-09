Drift con l'M5 e la Mercedes AMG E63 nel parcheggio Tesla: il video fa il giro del mondo

Sta facendo il giro del mondo, divenendo virale, il video con protagonista il drift di una BMW M5 e di una Mercedes AMG E63, in un parcheggio di fronte ad un concessionario Tesla.

Nel filmato, che trovate anche qui sopra, si nota chiaramente una Mercedes che drifta davanti allo showroom Tesla, video molto probabilmente ripreso da un dipendente del negozio o forse da un semplice cliente.

Il video in questione non sarebbe l'unico visto che sembra che anche una BMW M5 avrebbe fatto la stessa cosa, manovre decisamente audaci di fronte allo showroom per sbeffeggiare gli EV americani.

Come vi abbiamo riportato negli scorsi giorni, le auto elettriche vengono considerate poco virili, di conseguenza “i veri machi” utilizzano i benzina. Affermazione ovviamente ironica anche perchè di certo il livello di “uomo” o di “donna” non si può misurare dal tipo di vettura in possesso.

Il video in questione proviene dalla Cina e nel giro di poco tempo ha fatto milioni di visite su Instagram: ma è un fake oppure ha come protagonista qualcuno che realmente voleva prendere in giro Tesla?

Difficile dirlo fatto sta che le manovre di drift sembrano eseguite alla perfezione, quasi da piloti professionisti, e ciò potrebbe far sorgere qualche dubbio. Inoltre la Cina non è di certo una nazione che “lascia correre” chi trasgredisce le regole, ed effettuare un drift su una strada non è affatto consigliabile se non si vuole incappare in una multa salata.

Numerosi i commenti sotto ai video, per lo più indignati, come ad esempio chi scrive: "Possono essere distrutte da un plaid o anche da una Model 3 Performance", sottolineando la superiorità delle due versioni top di gamma di casa Tesla. Diversi i video in rete a riguardo, come ad esempio quello della Tesla Model S Plaid lanciata a 329 km/h sull'Autobahn.

C'è chi poi ha ironizzato sui molteplici incidenti dei guidatori a bordo di una Mustang: "Avrebbe dovuto essere una Mustang, poi si sarebbe schiantata nello showroom". C'è infine chi ha commentato con diplomazia: "Sono un ingegnere, possiedo e lavoro per Tesla, ma rispetto gli oltre 100 anni di ingegneria e l'eredità che Mercedes-Benz porta con sé. Un rispetto folle per MB (Mercedes-Benz). Ingegneria senza limiti”.