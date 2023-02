Drift con la Ferrari Purosangue? Lo stai facendo nel mondo giusto. Il video

Da quando la Ferrari Purosangue è stata commercializzata, ha sempre attirato il grande interesse degli amanti delle quattro ruote. Del resto stiamo parlando di una vettura storica, il primo SUV mai realizzato dal Cavallino Rampante, di conseguenza l'hype nei confronti dello stesso non poteva che essere elevatissimo.

E così che il video della prima Ferrari Purosangue mai consegnata ha fatto il giro del mondo, ma anche le foto della Ferrari Purosangue di John Elkann, con tanto di cerchi oro, sono diventate virali. L'ultimo filmato dello Stallone italiano ci giunge da Madonna di Campiglio e mostra appunto lo Sport Utility Vehicle in azione in derapata.

Lo scenario, come ipotizzabile, è completamente innevato ed ha come protagonista la supercar modenese mentre regala una serie di derapate abilmente comandate sulla superficie ghiacciata. Le “ciambelle” sono decisamente eleganti, e il possente motore V12 montato sotto il cofano regala note soavi che riecheggiano nelle valli alpine.

Non va dimenticato che la Ferrari Purosangue monta un motore da 715 cavalli che le permette di ottenere il titolo di auto più potente della sua categoria, di conseguenza stiamo parlando di una potenza non facile da domare: in ogni caso il guidatore si è dimostrato davvero abile.

Non sappiamo se nell'abitacolo si nasconda magari un pilota esperto o un comune mortale, fatto sta che il risultato potete vederlo nel video in alto a questo articolo. Chissà se il fortunato autore di questi filmati non ci regalerà immagini simili in futuro, magari derapate sull'asfalto o su un circuito, nel frattempo negli Stati Uniti è montata una sorta di polemica da parte dei media americani per via del costo della stessa Ferrari Purosangue.



Il SUV di Maranello viene venduto oltre oceano a circa 400mila dollari, una cifra ritenuta un po' troppo eccessiva in quanto la Lamborghini Urus costa sul territorio a stelle e strisce la metà.