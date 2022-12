Drift a favore di camera e la frittata è fatta: la BMW Z4 finisce nel fosso

Immaginate un raduno automobilistico, farcito con persone che filmano con i propri smartphone, auto a trazione posteriore e del sano esibizionismo, e aggiungete un ingrediente a vostra scelta. Probabilmente molti di voi opterebbero per il “pilota” di turno che si esibisce in un drift che va a finir male, ovvero ciò che è successo a questa BMW Z4.

All’interno del thread ‘ThatLookedExpensive’ su Reddit è comparso un video che mostra due vetture che lasciano un car meet, nella fattispecie una Mercedes-AMG C63 seguita dalla BMW Z4 protagonista indiscussa del video. La berlina tedesca ha lasciato il raduno esibendosi in una derapata di potenza ben controllata, ma lo stesso non si può dire per la roadster bavarese.

Il suo proprietario ha sottovalutato la vettura, o ha sopravvalutato la sua esperienza alla guida, sta di fatto che dopo un primo drift a sinistra si è innescato un effetto pendolo che il conducente non è riuscito a controllare, ed è finito clamorosamente dentro il fossato presente sul lato destro della strada.

Nonostante la velocità non fosse particolarmente elevata, lo stesso non si può dire parlando del danno riportato dalla vettura. Nella sfortuna però ci sono due lati positivi: prima di tutto nessuno si è fatto male, e in secondo luogo pare che gli airbag non siano esplosi nell’impatto, quindi la conta dei danni sarà ben più contenuta.

E a proposito di incidenti del genere, guardate com'è stata ridotta questa Pagani Zonda HP Barchetta da 20 milioni di euro.