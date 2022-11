Dream Big, la gigantesca opera di design Porsche per l'Art Basel di Miami

Porsche è un marchio che più volte si è legato al mondo dell’arte e del design, e dall’ottobre 2021 ha dato vita all’iniziativa The Art of Dreams che a visto l’installazione di opere in diversi contesti, la terza delle quali si chiama Dream Big e verrà esposta dal 29 novembre al 3 dicembre al Perez Art Museum durante l’Art Basel di Miami.

La gigantesca installazione è opera di Chris Labrooy, e illustra un enorme pilota con casco e tuta da corsa in tinta gialla che torna bambino giocando con la sua macchinina, una Porsche 911 Carrera 4S grigia e in dimensioni reali che viene “spinta” dalla mano del pilota che la tiene per il tetto. Inoltre, la casa di Zuffenhuasen ha dichiarato che questa istallazione farà da trait d’union con un progetto futuro che riguarda il mondo virtuale.

"Negli Stati Uniti, il modo migliore per raggiungere la comunità dell'arte e del design è durante la Miami Art Week, quando il cuore creativo del mondo batte in Florida. Siamo entusiasti di fare la nostra prima apparizione lì", ha dichiarato Robert Ader, Chief Marketing Officer di Porsche.

Dream Big è infatti la prima installazione di questo tipo che compare in Nord America, ed è la terza dell’iniziativa The Art of Dreams, che si è aperta con un’opera di Cyril Lancelin esposta a Parigi, poi seguita da una seconda installazione mostrata in occasione del Salone del Mobile 2022, dove la protagonista era una Porsche 911 S del 1972.

Queste sono soltanto alcune delle opere d’arte legate a Porsche, che spesso trasforma le sue auto in delle vere e proprie tele bianche a disposizione della creatività e del talento di vari artisti: durante la Gamescom 2022 l’artista Vexx ha dipinto dal vivo la Porsche Vision GT, mentre Sean Wotherspoon ha messo la firma sulla Taycan Cross Turismo art-car ispirata a Nikehttps://auto.everyeye.it/notizie/sean-wotherspoon-firma-art-car-base-porsche-taycan-cross-turismo-ispirata-nike-590482.html.