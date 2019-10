Drastico calo delle vendite di auto elettriche in Cina. Come mai?

Forte contrazione nel mercato delle auto elettriche in Cina. Al contrario di quanto avviene nel resto del mondo abbiamo assistito ad un'importante battuta d'arresto, causata principalmente da un solo motivo.

Si tratta del taglio o della completa eliminazione degli incentivi. A fine Giugno scorso nel paese orientale furono eliminati gli incentivi relativi all'acquisto di automobili ad alimentazione alternativa che avessero un'autonomia NEDC al di sotto di 250 chilometri per singola carica. Dimezzati invece quelli destinati ai veicoli con range maggiore.

Questi tagli alla spesa hanno portato ad una flessione delle vendite di elettriche ed ibride combinate, quantificate nel 7% per il mese di Luglio e addirittura nel 12% registrato ad Agosto. Stiamo parlando di percentuali ricavate dal confronto con gli stessi mesi dell'anno precedente. In particolare affanno le ibride plug-in, le quali hanno subito un crollo del 51%, anche se d'altro canto le elettriche pure sono cresciute del 4% (1% a Luglio). Comunque ad Agosto il market share delle due tipologie di alimentazione combinate si è aggirato attorno al 4,1% del totale. Invece i dati annui parlano di un 6%, grazie alle circa 793.000 unità piazzate.

Le case automobilistiche di maggior successo sono state come sempre quelle locali, infatti i modelli più venduti ad Agosto sono rappresentati dalla SAIC Baojun E-Series EV (8.698 unità), dalla BAIC EU-Series (7.580) e dalla BAIC EX-Series (6.568). Le migliori "straniere" sono state la BMW 530Le (3.001) e la Tesla Model 3 (1500).

Tesla però punta a rimontare sul suolo cinese, grazie all'apertura della nuovissima Gigafactory 3 di Shanghai, grazie alla quale si punta a ridurre i costi di produzione e logistica per favorire una maggiore penetrazione nel mercato, che invece risulta molto forte in Europa, principalmente in paesi come Norvegia e Olanda. Vende meglio invece la berlina ibrida di BMW, la 530Le immessa sul mercato da circa 5 anni, chiudendo con un risultato di tutto rispetto.