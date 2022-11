Drako svela il SUV elettrico Dragon al Los Angeles Auto Show, con 2.000 CV e ali di gabbia

Sul finire del 2021 Drako aveva anticipato la Dragon con un teaser che faceva vedere poco e niente del modello finale, ma prometteva l’arrivo di un veicolo elettrico estremamente performante. In occasione del Salone dell’auto di Los Angeles Drako ha dunque svelato la Dragon, che si mostra al pubblico come un SUV dalla potenza inaudita.

Le immagini teaser di un anno fa suggerivano un corpo vettura da supercar, e invece la Dragon mantiene la linea estremamente filante e aggressiva di una sportiva ma con l’assetto rialzato di un SUV, con dei volumi che riportano alla mente Lamborghini Urus e soprattutto Lotus Eletre, per restare all’interno dello stesso segmento.

La Dragon è dunque il secondo veicolo partorito dal costruttore americano Drako (la Drako GTE da 1200 CV è considerata da molti l’anti-Tesla), e sebbene sfoggi soltanto due, immense, portiere ad ali di gabbiano, in realtà può contare anche sulla fila di sedili posteriore, per un totale di cinque posti a sedere.

Sono però i dati tecnici a togliere il fiato: la Dragon adotta un powertrain con quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, che assieme offrono una potenza di 2.000 CV, che le permettono di scattare da 0 a 60 mph (96 km/h) in 1,9 secondi. Il pacco batterie è progettato internamente all’azienda e sebbene non sia stata dichiarata la sua capacità, Drako afferma che può essere ricaricatoa 500 kW di potenza, così da raggiungere l’80% di carica in appena 10 minuti. Parlando di autonomia invece, il brand sostiene che l’auto possa raggiungere una percorrenza di 420 miglia, ovvero 675 km.

Le prestazioni spaventose sono anche merito del peso tutto sommato contenuto considerando le dimensioni: il SUV ferma l’ago della bilancia poco sopra ai 2200 kg grazie alla sua struttura portante realizzata completamente in fibra di carbonio, che aiuta ad abbassare il peso totale del 50%, aumentando allo stesso tempo la rigidezza strutturale del mezzo.

Infine vale la pena specificare che il design del Drako Dragon porta la firma italiana, anche se il veicolo verrà costruito negli Stati Uniti. Le prime consegne sono stimate per il 2026, e avrà un prezzo di partenza di circa 290.000 dollari.