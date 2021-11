Drako svela la Dragon, una nuova hypercar elettrica da oltre 1200 CV attesa per il 2022

Nell’ultimo anno la presenza delle hypercar è sempre più massiccia, non solo dai produttori più blasonati, ma anche da piccole realtà indipendenti. E tanti di questi bolidi sono già pronti ad affrontare il futuro, con motorizzazioni elettriche potentissime. L’ultima arrivata è la Drako Dragon che si mostra timidamente prima del reveal ufficiale.

Per il momento Drako mostra solo alcune immagini che lasciano intravedere le linee della vettura, e anche i dettagli a riguardo non sono certo abbondanti, ma sappiamo che la Dragon è un’evoluzione della Drako GTE, che ha fatto il suo debutto nel 2019 con un motore elettrico da 1200 CV. Da quel momento i tempi sono cambiati e il mondo dell’automotive elettrico ha fatto passo da giganti, per questo il costruttore ha deciso di evolvere la GTE in qualcosa di ancor più efficace.

E guardando le immagini, la somiglianza con la GTE è piuttosto evidente, anche se a sua volta la GTE è basata sulla Karma Revero, che a sua volta è nata partendo da una Fisker Karma. Insomma, se a livello estetico non si può parlare di rivoluzione, a quanto pare è sotto la carrozzeria che si celano le vere modifiche, come conferma la casa stessa: “In pratica nessun elemento della Drako GTE è rimasto invariato”.

Ci si aspetta una potenza ancora superiore ai 1200 CV della GTE, sfruttando quattro motori elettrici più potenti e batterie più efficienti per garantire prestazioni e percorrenza aggiuntive, senza dimenticare il ritocco al sistema di raffreddamento, qualora i clienti volessero portare l’auto in pista. A tal proposito, l’auto sarà equipaggiata con sospensioni completamente regolabili così da adattarsi all’asfalto di ogni circuito.

Non sappiamo invece che tipo di prestazioni dobbiamo aspettarci da questo bolide, ma saranno anch’esse superiori alla GTE, quindi possiamo immaginare uno scatto sullo 0-100 km/h abbondantemente sotto ai 3 secondi, andando così nel territorio della Tesla Model S Plaid (la Drako GTE ha annientato la Tesla Model S al suo debutto). Sconosciuto anche il prezzo della vettura, che probabilmente lieviterà rispetto alla GTE, che a suo tempo richiedeva un esborso di circa 1,3 milioni di dollari.