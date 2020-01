Drako Motors GTE, l'auto che brucia la Tesla Model S in accelerazione: il video

Negli ultimi anni le auto Tesla hanno dominato la la maggior parte delle gare di accelerazione, oggi però è arrivato un nuovo concorrente davvero ostico da abbattere: ammirate il fulminante debutto della Drako Motors GTE.

Presentata lo scorso anno in California, la potente super car elettrica ingegnerizzata da Drako Motors è capace di erogare circa 1.200 CV. Il suo prezzo di listino è pari a 1,25 milioni di dollari, nulla a che vedere dunque con le vetture di Elon Musk che guardano a tutt'altro target, sull'asfalto però scompaiono tutte le strategie di mercato. Restano solo la strada, l'accelerazione, un traguardo da oltrepassare.

Ebbene la Drako Motors GTE ne sa qualcosa di traguardi: sembra infatti che si stia abituando a superarli tutti per prima, come dimostra un nuovo video in cui battaglia contro una Tesla Model S P100D (il modello Performance, il più veloce della line-up attuale, in attesa della variante Plaid con tre motori, in arrivo nel 2021).

Per dovere di cronaca, ricordiamo che la Model S in questione arriva con circa la metà dei CV posseduti dalla GTE, 588, prodotti da due motori elettrici; la vettura Drako monta invece quattro motori elettrici e una batteria da 90 kWh, con una coppia folle da 8.812 Nm (comunque meno dei 10.000 Nm promessi dalla nuova Tesla Roadster). Dite che alla Drako Motors piace vincere facile?