Drake ha regalato la sua Mercedez-Benz G-Wagon ad un fan durante un concerto

Drake continua a far parlare di sé non solo per il suo eccezionale talento musicale, ma anche per la sua generosità senza pari. Durante il suo recente concerto a Toronto ha rotto la tradizione di scegliere i destinatari dei suoi "doni" in modo casuale, in favore di una lotteria per l'assegnazione di un Mercedes Classe G.

Il SUV, dal valore di circa 130.000 euro, è noto per il suo stile elegante e le prestazioni impressionanti, con un motore che raggiunge i 416 CV e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi (ecco alcuni dettagli della prossima Mercedes Classe G elettrica). Il fortunato vincitore, selezionato casualmente tra i partecipanti, è stato colui che occupava il posto 17483, situato al piano superiore dell'arena.

Questo atto generoso è solo l'ultimo di una lunga serie di gesti magnanimi da parte di Drake nei confronti dei suoi fan. Durante il suo tour "It's All a Blur", ha distribuito borse firmate, offerto viaggi esclusivi e persino regalato somme considerevoli di denaro. La sua connessione con il pubblico va oltre l'intrattenimento sul palco.

Drake donò anche 50.000 dollari a un fan che aveva speso tutti i suoi risparmi per i biglietti del tour. Questi gesti di generosità non solo consolidano la reputazione di Drake come artista di successo, ma anche come una figura pubblica.

