DragTimes prova il Tesla Safety Score: è davvero possibile ottenere 100?

Torna su queste pagine una nostra vecchia conoscenza: Brooks Weisblat di DragTimes, il canale YouTube specializzato in drag race ma non solo, ricordiamo ad esempio la volta in cui una Tesla senza conducente è stata fermata dalla polizia. Oggi però ci occupiamo di qualcosa di diverso: Weisblat ha testato sul campo il Tesla Safety Score.

Riassumiamo velocemente: il nuovo Tesla Safety Score è un sistema a punteggio ideato dal colosso californiano per analizzare la guida dei suoi utenti. A che pro? Beh, solo i conducenti più attenti alle regole e con un Safety Score alto avranno la possibilità di testare la Guida Autonoma Completa in versione Beta - che nel corso delle ultime settimane è arrivata alla v10.

Cosa si deve fare per ottenere un punteggio alto? Trovate tutto qui, nel nostro articolo Tesla lancia il Safety Score, con parametri e formule applicate alla guida. Sembrerebbe un sistema inattaccabile e DragTimes lo ha messo alla prova. Come dichiarato da Elon Musk, all'inizio solo gli utenti con il punteggio massimo di 100 avranno accesso alla Beta, seguiranno poi quelli con 99, 98 e così via. Per DragTimes infatti non si mette benissimo: lo youtuber ha una Tesla Model S Plaid, la più costosa e veloce dell'intera line-up Tesla, una vettura con cui è davvero difficile andare piano...

La velocità però non sembra essere il vero problema. Weisblat ha fatto di tutto per guidare con attenzione, eppure il suo punteggio non si è neppure avvicinato al 100. Ha infatti dovuto frenare in maniera decisa a causa di un'auto di fronte a lui e il sistema non l'ha presa bene. Lo stesso sistema che però non ha calcolato la velocità sostenuta, il passaggio col rosso ai semafori e il mancato utilizzo delle frecce direzionali.

Sembra dunque che alcuni parametri siano troppo punitivi rispetto ad altri, totalmente ignorati dal Safety Score. Elon Musk ha comunque ricordato che anche questo stratagemma del punteggio è in versione Beta così come la Guida Autonoma Completa, dunque è possibile che ci sia qualche problema in fase di lancio. Chi riuscirà davvero a raggiungere il punteggio massimo?