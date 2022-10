Tutto sul nuovo Dragonfly Hyperscooter: quattro ruote e 1.000 W di potenza

A fine settembre 2022 abbiamo parlato del particolare monopattino Dragonfly Hyperscooter (il Dragonfly Hyperscooter arriva su Indiegogo), un prodotto fuori di testa che la compagnia londinese D-Fly si preparava a lanciare su Indiegogo. Ebbene ora la compagnia ha svelato in maniera completa il suo monopattino, scopriamolo in dettaglio.

Tecnicamente, chiamarlo monopattino non è neppure corretto, il Dragonfly Hyperscooter gode di quattro ruote e di un sistema sterzante particolare chiamato 3-Dimensional Full-Tilt Steering System, che permette di guidare grazie all'utilizzo di tutte e quattro le ruote contemporaneamente. La sua piattaforma in fibra di carbonio a quattro ruote è a dir poco inedita nel settore e garantisce un'altissima stabilità.

Sul fronte della potenza però arrivano i primi dolori per noi europei: il Dragonfly Hyperscooter è infatti dotato di due potenti motori da 500 W che portano alle ruote ben 1.650 W di potenza di picco (1.000 W nominali), per una velocità massima di 40 km/h. Il "monopattino" si può dunque utilizzare privatamente ma non può essere portato sulle nostre strade (la legge permette l'omologazione di prodotti fino a 500 W e con 25 km/h di velocità massima). Un gran peccato perché sul pavé di Milano o i sampietrini romani il suo sistema di ammortizzazione idraulico sulle quattro ruote avrebbe fatto parecchio comodo. L'autonomia si assesta sugli 80 km, con la batteria che si ricarica in 3 ore. Il suo peso non va oltre i 16,8 kg.

Due le versioni disponibili del Dragonfly Hyperscooter: DF per le nostre avventure urbane e DFX per l'utilizzo off-road. Come detto in apertura, Dragonfly Hyperscooter si può trovare attualmente su Indiegogo con prezzi che vanno da 2.334 euro per il DF a 2.717 euro per il DFX. I prezzi però cambieranno presto, del resto l'obbiettivo della campagna ha raggiunto il 1.721%. Cliccate sul link che segue per comprare un Dragonfly Hyperscooter su Indiegogo.