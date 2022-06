Dragon Ball Super all'Anime Expo: che fine ha fatto la nuova stagione?

Da ormai parecchi mesi a questa parte non si sente più parlare di Dragon Ball Super 2, l'attesissimo sequel dell'anime che sarebbe in produzione da anni secondo numerosi insider. Allo stato attuale delle cose, dunque, che fine ha fatto la stagione 2?

In realtà, stabilire a che punto sia Dragon Ball Super 2 è un'impresa piuttosto ardua dal momento che gli insider non sono più in grado di captare ulteriori informazioni dopo l'annuncio ufficiale di DB Super: Super Hero. Eppure, Akio Iyoku, il n°1 della DB Room nonché responsabile per Shueisha dei prodotti legati al capolavoro di Akira Toriyama, si lasciò scappare qualche mese fa un emblematico messaggio circa un ulteriore progetto per il 2022.

In particolar modo, Iyoku rivelò la possibilità che, a parte il film recentemente tramesso in Giappone, qualcos'altro sarebbe potuto arrivare dunque il corso di quest'anno. Ovviamente in molti hanno collegato questo misterioso progetto con Dragon Ball Super 2, tuttavia non ci sono conferme a riguardo. Ad ogni modo, TOEI Animation, lo studio di animazione che da oltre 20 anni si occupa del franchise, ha annunciato che proprio la serie sarà ospite all'Anime EXPO, che si terrà tra l'1 e il 4 luglio nel Sol Levante, con un panel interamente dedicato.

Proprio questa, in fin dei conti, potrebbe fungere da palcoscenico ideale per un eventuale annuncio in pompa magna visto l'afflusso di gente in quelle date. Vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità in merito alla faccenda.