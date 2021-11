Ecco la drag race tra Tesla Model Y Performance e Ford Mustang Mach-E Performance

Finalmente la Tesla Model Y Performance comincia ad essere disponibile (la Model Y Performance è anche in Cina) e, com'è ovvio che sia, non poteva mancare il testa a testa con la Ford Mustang Mach-E Performance.

I due SUV a emissioni zero rivaleggiano alla grande in molti campi, ma nella maggioranza dei casi è la vettura californiana a spuntarla. La Model Y Performance infatti pesa circa 200 chilogrammi in meno e va da 0 a 96 km/h in 3,7 secondi. La Mach-E GT Performance invece impiega 3,8 secondi per eseguire il medesimo scatto.

Il divario è quindi presente ma sottile, e non è detto che sul quarto di miglio la situazione non possa ribaltarsi. In effetti la Mustang senza scarico è apparsa un filo più veloce durante la prima gara (il conducente della Tesla è partito con un piccolo ritardo), ma verso la fine dello sprint la Model Y ha recuperato.



Il secondo tentativo poi ha testimoniato un vantaggio al via persino maggiore per la Mach-E GT Performance e, nonostante tutto, la Model Y Performance ha rimontato, l'ha superata e si è portata a casa la vittoria.



Adesso non vediamo l'ora che il SUV di Palo Alto arrivi in Europa nella sua variante più prestante. Tesla sta espandendo lo stabilimento di Shanghai proprio per incrementare la produzione di Model Y e Model 3 per cui, se l'impianto di Berlino non sarà operativo in poche settimane, i clienti europei potrebbero ricevere gli esemplari importati.