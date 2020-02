Drag race fra Tesla Model S e Ford Mustang Shelby GT500, qual è la più veloce?

Oggi i ragazzi di DragTimes, noti per portare sotto la lente d'ingrandimento le performance in accelerazione di numerose automobili, hanno voluto confrontare la più potente e veloce Mustang mai prodotta, la nuovissima Shelby GT500, con la Tesla Model S Performance più scattante, e cioè quella con aggiornamento "Raven".

La Model S Performance "Raven" in Ludicrous Mode è tra le vetture più veloci in assoluto dell'ultimo decennio, stando a quanto rilevato da Car and Driver, che però non ha potuto confermare su strada lo scatto da 0 a 96 km/h in soli 2,4 secondi dichiarato dalla casa californiana. Alcuni proprietari della macchina hanno riportato di tempi ancora inferiori, ma Car and Driver ha spiegato di non aver ancora avuto un esemplare da poter testare.

La Shelby GT500 dal suo canto è mossa da un V8 sovralimentato da 5,2 litri capace di sprigionare 760 cavalli di potenza. Il suo prezzo di partenza per il mercato americano è di 72.900 dollari mentre, per comparativa, la Model S Performance ne costa almeno 99.990 di dollari.

A ogni modo Brooks Weisblat, ospite del popolare canale YouTube DragTimes, ha disposto le due macchine l'una di fianco all'altra per scoprirne le performance sul quarto di miglio. Per conoscere i risultati vi basta avviare il video in alto.

A breve potremo vedere una Model S "Plaid" sfidare una Porsche Taycan Turbo S per la drag race definitiva tra le due EV del momento, e nel frattempo Elon Musk, CEO di Tesla, ha annunciato che la berlina di lusso raggiungerà presto i 650 km di autonomia.