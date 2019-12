Drag Race tra Tesla Model 3 con e senza l'aggiornamento dell'accelerazione

Tesla è ormai famosa per gli aggiornamenti over-the-air alle proprie vetture, le quali godono di tanto in tanto di piccole migliorie in vari ambiti quali autonomia, Autopilot, aggiunta di nuove applicazioni o anche accelerazione.

Dopo l'aggiornamento "Raven" in grado di rendere la Tesla Model S Performance una delle auto più veloci in assoluto nello scatto da 0 a 100 km/h, la compagnia californiana ha reso disponibile un update opzionale, esclusivo per la Model 3, e acquistabile al costo di 2.000 dollari tramite la nuova app proprietaria. Questo dona una maggiore rapidità in accelerazione alla berlina, la quale adesso possiede performance davvero interessanti.

Dirty Tesla, noto canale YouTube nel campo dei motori, ha voluto determinare in modo preciso le differenze, visto che Elon Musk (CEO di Tesla) aveva parlato di un boost di mezzo secondo nello 0-100 km/h, che parrebbe corrispondere ad un'aggiunta di 85 cavalli di potenza. E come lo ha fatto? E' praticamente ovvio: tramite una drag race tra due Model 3, la prima delle quali era aggiornata mentre la seconda no.

La Model 3 con aggiornamento ha fatto anche meglio di quanto promesso, raggiungendo i 96 km/h da ferma in appena 3,89 secondi, a fronte dei 4,5 secondi impiegati dalla Model 3 "stock". Un risultato eccezionale, raggiunto semplicemente tramite un update del software, e che potrebbe spianare il sentiero a tanti altri miglioramenti di questo tipo.

Ultimamente anche l'Autopilot è diventato molto più capace nel rilevamento degli ostacoli, infatti grazie ad esso è stato possibile evitare un puma intento ad attraversare la carreggiata.