La Drag Race Tesla definitiva: Model S contro Model X e Model 3

Spesso su queste pagine vi mostriamo video di drag race che vedono le auto Tesla con altre vetture del mercato - magari ad alimentazione tradizionale. Su YouTube è ora arrivata la sfida "definitiva" fra tutte le Tesla attualmente in line-up.

Sull'asfalto ritroviamo infatti una Model S P100D (Performance), una Model X 100D e due Model 3, la prima Standard Range e la seconda Performance, dunque la baseline e il top della gamma. Una sfida dall'esito difficile da prevedere, almeno per le due vetture più potenti del pacchetto, le Performance - e le restanti che invece, sulla carta, dovrebbero fare più fatica. Addirittura una delle Model 3 non ha neppure il doppio motore, la variante Dual Motor infatti è disponibile solo dalla Long Range in su.

Effettivamente il primo round (senza la Model 3 Performance) è andato esattamente come previsto: la Model S P100D ha fatto mangiare la polvere alle rivali, senza appello, con una differenza di potenza e pesi impossibile da non notare. Con l'ingresso della Model 3 Performance è andata leggermente "meglio" per l'ultima berlina di Elon Musk, il distacco con la Model S però è rimasto abissale. Se avevate dei dubbi, la Model S P100D è ancora la Tesla più veloce in vendita, e chissà come andrà con la Plaid a tre motori che ha girato al Nurburgring, in uscita nel 2021...