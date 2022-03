Drag race tra tedesche: l'Audi RS3 può spuntarla sulla BMW M3 Competition?

Gli scontri alla pari sono quelli più combattuti ed entusiasmanti, ma quando uno sfidante sulla carta inferiore decide di dare tutto per provare a superare il suo avversario, la vicenda potrebbe ottenere dei connotati epici. In questo caso carwow ha preso un’Audi RS3 e l’ha messa a confronto con una BMW M3 Competition. Riuscirà a spuntarla?

Le due tedesche hanno dalla loro numeri ben diversi, senza dimenticare che la RS3 non è certo la diretta avversaria di una M3 in termini di segmento (a proposito, non perdetevi la drag race tra tutti i modelli RS di Audi), ma le loro caratteristiche meccaniche differenti potrebbero rendere la sfida più equilibrata e meno scontata del previsto.

L’Audi RS3 verde ramarro che vediamo sul lato sinistro della linea di partenza monta un motore 2.5 litri twin-turbo che eroga 400 CV e 500 Nm di coppia, scaricati a terra grazie alla trazione integrale Quattro attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti con launch control. Non è un peso piuma nonostante le dimensioni, e ferma l’ago della bilancia a 1.570 kg.

Sul lato destro della strip c’è invece la BMW M3 verde smeraldo in allestimento Competition, che è equipaggiata con un motore 6 cilindri in linea da 510 CV e 650 Nm di coppia, che però possono contare sulla sola trazione delle ruote posteriori, abbinate ad un cambio automatico a 8 rapporti con convertitore di coppia. Anche la bavarese dispone del lauch control, sebbene meno preciso ed efficace rispetto alla vettura di Ingolstadt, e la bilancia segna un peso di 1.730 kg.

Tra le due sfidanti ballano 110 CV ma anche 160 kg di peso, e con gli evidenti vantaggi della trazione integrale su quella posteriore, l’RS3 potrebbe davvero riuscire nell’impresa, ma questo lo dovete scoprire poi, avviando il video e godendovi il confronto.

E rimanendo in tema di sfide tra trazioni differenti, date un’occhiata a questo confronto tra due BMW M3 rispettivamente con trazione posteriore e integrale xDrive.