La drag race in strada finisce malissimo: non rifatelo a casa

Le drag race possono essere estremamente divertenti, affascinano milioni di appassionati e riempiono i drag strip di tutto il mondo, luoghi pensati appositamente per lo scopo, con tutte le protezioni del caso. Perché non bisognerebbe mai improvvisare una drag race sulle normali strade? Ve lo spiega questo nuovo video apparso su YouTube.

Purtroppo non abbiamo informazioni sul luogo in cui è stato girato il filmato, o quando, di sicuro abbiamo una Chevrolet Camaro di colore nero-giallo (guardate una Camaro finire contro un palo della luce) pronta a sfidare una Chevrolet SS. Due auto molto potenti che possono regalare grandi emozioni, anche in fase di accelerazione. Sfide di questo tipo però andrebbero fatte soltanto presso i drag strip, poiché al di fuori può essere molto pericoloso.

In fase di partenza, la Chevy SS ha sollevato un po' di fumo e ha perso in parte il controllo. Il conducente avrebbe potuto frenare e rinunciare alla corsa, la voglia di continuare però lo ha portato a devastare una recinzione e a finire su un prato di un magazzino privato. L'auto ha riportato diversi danni, sia all'anteriore che al posteriore, che ha finito la sua corsa contro un rimorchio di grandi dimensioni. Nessuno si è fatto male, per fortuna, non vogliamo però neppure immaginare il danno economico arrecato...