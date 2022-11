Drag race tra specialissime: Alfa Romeo Giulia GTA sfida la BMW M4 CSL

Il team di carwow sta mettendo sotto torchio la nuovissima BMW M4 CSL mettendola a confronto con altre sportive per decretare chi la spunta sul traguardo del quarto di miglio. L’ultima volta l’M4 CSL ha dovuto fare i conti con la Porsche 911 GT3, questa volta invece le spetta una sfida con la rivale italiana, l’Alfa Romeo Giulia GTA.

Il canale YouTube britannico ci ha dimostrato più volte che una maggiore potenza non implica necessariamente la vittoria, e anche nella sfida di oggi i cavalli extra della bavarese potrebbero non bastare per avere la meglio sull’italiana. Il motore twin-turbo V6 da 2.9 litri dell’Alfa Romeo Giulia GTA (ecco come cambiano le prestazioni tra Giulia Quadrifoglio e GTA) offre 540 CV e 600 Nm di coppia che muovono le sole ruote posteriori tramite un cambio automatico a 8 rapporti con launch control. I numeri sono leggermente inferiori alla rivale, ma si rifà grazie al suo peso di 1540 kg.

La BMW M4 CSL monta un motore con 6 cilindri in linea da 3.0 litri capace di 550 CV e 650 Nm di coppia scaricati sulle sole ruote posteriori tramite un cambio automatico a 8 rapporti con launch control, ma paga pegno alla voce peso, con l’ago della bilancia che segna 1625 kg, quasi un quintale extra rispetto all’italiana.

Che differenza fanno dunque i 10 CV e i 100 kg che “ballano” tra le due vetture? Come al solito niente spoiler e lasciamo a voi il piacere della scoperta, quindi mettetevi comodi, avviate il filmato e godetevi lo spettacolo.