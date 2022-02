Drag race tra le punte di diamante Lamborghini: Huracan STO e Aventador SVJ si sfidano

Le sfide di accelerazione non ci stancheranno mai, perché sono semplici e veloci, ma ci permettono di ascoltare e vedere ogni tipo di auto dare il meglio di sé stessa nei pochi secondi che dividono la linea di partenza da quella del traguardo. E questa drag race ha come protagoniste due bellezze assolute e nostrane, firmate Lamborghini.

Nell’ultima sfida messa in piedi sul canale Youtube carwow, Mat Watson e il suo team sono riusciti a schierare le due punte di diamante dei rispettivi modelli di Sant’Agata Bolognese, la Huracan STO e l’Aventador SVJ (se volete vederla in un altro contesto, date un’occhiata alla prova della Lamborghini Aventador SVJ sulle autobahn tedesche).

Da una parte abbiamo quindi la Lamborghini Huracan STO, la più piccole e giovane tra le due sorelle, con il suo motore V10 da 5.2 litri capace di erogare 640 CV e 565 Nm di coppia sulle sole ruote posteriori tramite una trasmissione automatica a doppia frizione con 7 rapporti e launch control. Grazie all’alleggerimento che caratterizza la versione STO, l’auto ferma l’ago della bilancia a 1339 kg.

Al suo fianco c’è invece una pensionata (l'Aventador è andata in pensione con il sold out della versione Ultimae) che ha ancora forza in abbondanza per battagliare tra le sportive del momento. L’Aventador SVJ infatti nasconde sotto al cofano un V12 da 6.5 litri che sprigiona 770 CV e 720 Nm di coppia su tutte e quattro le ruote, attraverso un cambio robotizzato a 7 rapporti con singola frizione, più lento e datato rispetto alla sfidante. Inoltre è più pesante, con un peso di 1525 kg.

L’ultima nata riuscirà a superare la sorella maggiore? Questo lo dovrete scoprire voi, premendo play e godendovi la sfida. Buona visione, e aprite bene le orecchie, che queste vetture cantano.