Drag race tra Porsche Taycan e McLaren P1: elettricità contro benzina

Ormai le gare d'accelerazione tra vetture elettriche e bolidi a benzina su YouTube impazzano. In genere, a parità di potenza, le EV riescono a spuntarla grazie alla trazione che quasi sempre è all-wheel drive per i modelli più costosi, e alla coppia istantanea che le contraddistingue.

La sfida che oggi sottoponiamo alla vostra attenzione mette però in scena una Porsche Taycan e una McLaren P1. La prima, nonostante sia arrivata sul mercato da meno tempo rispetto alla hypercar britannica, è già stata protagonista di tantissime prove sul dritto, mentre la seconda rappresenta un avvistamento più raro, e ciò non è affatto un caso visti i pochi esemplari prodotti.

A ogni modo la P1 promette uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, mentre la EV tedesca ne impiega soltanto 2,4 nonostante il peso complessivo maggiore e la potenza inferiore. La gara però non premia chi arriva prima a 100 km/h, ma il bolide che taglia il traguardo del quarto di miglio nel minor tempo possibile.

Insomma, i primi metri non possono che testimoniare la superiorità della Taycan, ma la progressione della poderosa McLaren P1 può certamente ribaltare le sorti dello scontro. Noi non vogliamo assolutamente anticiparvi la vettura vittoriosa, e pertanto vi rimandiamo direttamente al video in alto.

In chiusura però ci teniamo a consigliarvi altre due gare d'accelerazione degne di nota. La prima vede sulla griglia di partenza due mostri assoluti: una Bugatti Chiron e una Porsche 918 Spyder. La seconda invece mette a confronto il non plus ultra delle supercar attuali: è testa a testa tra Ferrari 488 Pista, Ferrari 812 Superfast, Lamborghini Huracan Performante e due esemplari di McLaren 720S. Secondo voi chi la spunta?