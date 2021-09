Drag race tra Nissan Skyline GT-R R34 e Toyota Supra: una sfida leggendaria tra giapponesi

Se ci chiedessero di nominare due delle vetture più iconiche degli anni 2000, non esiteremmo nemmeno un istante a fornire una risposta. Nissan Skyline GT-R R34 e Toyota Supra sono due auto entrate nella leggenda, e ancora oggi rimangono nell’olimpo delle vetture indimenticabili. E sul canale YouTube di Officially Gassed le rivediamo in azione.

Difficile trovare un solo motivo per cui abbiano raggiunto un tale successo, ma di certo le pellicole di Fast And Furious hanno svolto un ruolo fondamentale. In realtà hanno solo consolidato ed incrementato in maniera esponenziale la loro fama, dato che entrambe le vetture erano già considerate delle pietre miliari ancor prima di apparire nella celebre saga, e non a caso i produttori le hanno scelte come “protagoniste meccaniche” del film.

Nella drag race organizzata da Officially Gassed si scontrano proprio le due icone giapponesi e anche in questo caso non sono propriamente “di serie”. Esteticamente sono rimaste piuttosto fedeli alle versioni originali, ma è sotto al cofano che è avvenuta la magia.

La Skyline ad esempio monta il canonico motore 6 cilindri da 2.6 litri, che però in questo caso è stato portato a 2.8 litri, e al posto del doppio turbo originale ora campeggia un singolo turbo Greddy T78, “il classico” quando si parla di elaborazioni su base GT-R. Queste modifiche, assieme ad altri accorgimenti, hanno portato la potenza attorno agli 800 CV.

Anche nel caso della Supra il motore 2JZ a 6 cilindri, ma sfrutta un turbo Precision 6879 ben più grande e centralina ECU griffata Syvecs, che con altri dettagli qua e là permettono una straripante potenza di circa 900 CV. La Toyota Supra è ben più potente della Nissan Skyline, ma quest’ultima può contare sulla trazione integrale, mentre il modello Toyota scarica tutta la sua furia sulle povere ruote posteriori.

Lo youtuber ha messo alla prova le vetture nello scatto da 0 a 100 km/h, nel quarto di miglio, nel miglio e infine in un ultimo test con partenza lanciata, e in tutti i casi entrambe le vetture hanno messo in mostra prestazioni di tutto rispetto e soprattutto con un carattere unico. Secondo voi qual è stata la più veloce?