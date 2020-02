Drag race di lusso: una McLaren GT contro una Bentley Continental GT V8

Le GT sono probabilmente alcune delle auto più amate del mercato, anche se sono molto costose e strizzano l'occhio a un pubblico estremamente selezionato. Oggi vediamo due modelli "fuoriclasse" sfidarsi in una drag race senza esclusione di colpi: una McLaren GT e una Bentley Continental GT V8.

Parliamo di due vetture del reparto lusso, anche se fra loro manca una concorrente eccellente: una nuova Ford GT. Magari la potente auto dell'ovale blu farà prima o poi la sua comparsa in una sfida del genere, per il momento però focalizziamoci sulla drag race in oggetto - prodotta da AutoTrader.

La McLaren GT si presenta sul campo di battaglia con un motore V8 Biturbo da 4.0 litri e 612 CV, 456 kW e 630 Nm di coppia massima. Il suo scatto da 0 a 96 km/h è possibile, almeno sulla carta, in 3,1 secondi, la sua trazione inoltre è posteriore. La nuova Bentley Continental GT V8 ha invece dalla sua un V8 da 4.0 litri e 542 CV, 404 kW, 770 Nm di coppia massima. Pesa anche di più della rivale, 2.164 kg contro i 1.530 della McLaren, che ovviamente ha tutt'altro assetto. Quale delle due auto uscirà vincitrice dallo scontro? Mandate pure in Play il video in pagina - e vi assicuriamo che l'esito è sorprendente.