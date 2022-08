Questa drag race farà impazzire i fan di Gran Turismo: 7 icone giapponesi si sfidano

Vi ricordate le prime ore su Gran Turismo, spese ad ottenere le patenti necessarie per correre e guadagnare i primi crediti per comprare le auto dei nostri sogni? Ebbene, siamo sicuri che tra le scelte c’erano tutte, o quasi, le auto che vedete in questo maxi-confronto a tema JDM con 7 auto degli anni ’90.

E l’idea dietro a questa sfida era proprio quella: portare sulla linea di partenza le vetture iconiche dei primi due capitoli del racing game di Kazunori Yamauchi (per i curiosi, qui trovate la storia della serie Gran Turismo). Il team di carwow ha scelto dunque una Honda NSX del 1992, l’unica vettura a motore centrale e guidata dal volto del canale YouTube, Mat Watson, affiancata dalla leggendaria Nissan Skyline GT-R R34 e dalla Mazda RX-7 Type RS, l’auto col motore più piccolo del lotto, ma l’unica a montare il rotativo Wankel.

Proseguendo nello scoprire la griglia di partenza troviamo un’altra Nissan, ovvero la Silvia S15, affiancata da due Toyota: una Supra Mk4 che non ha bisogno di presentazioni e l’altra vettura dotata di motore JZ, la Chaser, conosciuta specialmente nel mondo del drift. Infine, ma non per importanza, c’è anche una Mitsubishi Lancer Evo 6 Tommy Mäkinen Edition.

Trattandosi di vetture d’importazione dal Giappone, la maggior parte di esse ha una potenza “limitata” di 280 CV, tranne la Supra che dispone di 285 CV, la NSX che si ferma a 275 CV e la Silvia, che dispone di “soli” 250 CV. Spesso però, la differenza in termini di potenza viene controbilanciata da variazioni di peso evidenti, e dal diverso sistema di trazione.

Secondo voi chi la spunta tra le sette sfidanti nipponiche? Fate le vostre previsioni e aiutatevi dalla grafica a tema Gran Turismo per avere una visione chiara delle forze in gioco, dopodiché premete play e godetevi lo spettacolo. E a proposito del gioco di Polyphony Digital, non perdetevi le 10 auto più iconiche nei 25 anni di Gran Turismo.