Drag race fra Golf GTI, Mégane Trophy e Leon CUPRA: sfida fra hot hatch

Il futuro dell'automotive è sicuramente elettrico, del resto dal 2035 in Europa non si potranno più vendere auto a benzina e diesel, tuttavia escono ancora vetture termiche in grado di emozionare e divertire. Oggi assistiamo a una drag race di rilievo: sull'asfalto son finite una CUPRA Leon, una Renault Mégane Trophy e una Volkswagen Golf GTI 45.

Delle tre, la Golf Clubsport 45 è sicuramente l'ultima arrivata, presentata dal marchio di Wolfsburg lo scorso mese di febbraio. È anche la sportiva della drag race ad avere più storia alle spalle, visto che la prima Golf GTI è stata lanciata 45 anni fa. Parliamo di una versione in grado di accelerare da 0 a 96 km/h in meno di 6 secondi grazie a un motore 2.0 Turbo da poco meno di 300 CV e 221 kW.

A confrontarla con una Mégane Trophy e una Leon "pompata" da CUPRA è stato il canale YouTube Motorsport Magazine, un colpo non da poco per loro visto che comunque parliamo di tre vetture ancora inedite negli Stati Uniti, prese in prestito dall'Europa.

Se la Mégane Trophy ha un motore 4 cilindri 1.8 Turbo a 221 kW e 420 Nm di coppia, la CUPRA Leon è di fatto molto simile alla Golf GTI, ha lo stesso hardware ma con settaggi diversi. Tre auto molto simili eppure molto diverse, quale delle tre avrà convinto maggiormente Motorsport Magazine? Mandate pure in play il video per scoprirlo.