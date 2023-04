Drag race flop: italiano su Audi RS6 Avant ABT scatta... all'indietro. Il video

In rete è comparso un video con protagonista una spettacolare Audi RS6 Avant ABT, supercar dalle sembianze di una station wagon. Peccato che, rispetto agli altri filmati riguardanti la vettura di Ingolstadt, quello che vi proponiamo sia alquanto fail.

Dopo il record di velocità dell'Audi RS6 con l'albero di Natale sul tetto, la splendida famigliare tedesca torna protagonista delle nostre pagine. L'Audi RS6 Avanti con targa italiana protagonista del video si presenta ai nastri di partenza, pronta a sfidare in accelerazione tutta una serie di fuoriserie.

Stiamo parlando di una vettura pazzesca, un'auto da ben 740 cavalli dal costo di circa 110mila euro base, con cambio Tiptronic da otto velocità, trazione integrale Quattro, utilizzabile anche come auto di tutti i giorni, ovviamente se si ha tempo di fermarsi spesso e volentieri dal benzinaio.

Sotto il cofano un motore “monstre” da 4.0 litri che nella versione ABT Sportslinge, quella che trovate nel filmato, supera appunto di gran lunga ai 700 cavalli con una coppia da 920 Nm rispetto allo standard da 800, e un costo aggiuntivo di ulteriori 70mila euro. Stiamo parlando quindi di una fuoriserie da 180mila euro in grado di competere con la stragrande totalità delle auto in circolazione. Del resto i 100 km/h li raggiunge in soli 3,2 secondi, e la velocità massima dichiarata è di 320 km/h.

Numeri davvero pazzeschi, ma bisogna essere capace di domare co-tanta potenza. L'automobilsta a bordo dell'Audi RS6 Abt non sembrerebbe molto avvezzo con il launch control infatti in più occasioni, come da video che trovate qui sopra, lo si nota registrare delle false partenze, e in una ha perfino rischiato di investire l'amico/fotografo che si era posizionato subito dietro per immortalare al meglio il momento.

Moltissimi i commenti sotto il filmato, come ad esempio chi ha scritto: “Forse alcune persone non dovrebbero avere un'auto da 740 cv che pesa 2 tonnellate”, e ancora: “Non è possibile che questa non sia la prima volta che guida”, ma anche: “Come fai a dimenticare di metterlo in marcia quando c'è letteralmente una "R" per "Reverse" al centro del cruscotto?".

C'è chi si è soffermato anche sulla fortuna del fotografo: “Quel tizio che stava filmando è stato molto fortunato, sarebbe dovuto scappare nel momento in cui ha visto le luci di retromarcia durante la modalità di lancio”.

Infine un utente ha invitato lo youtuber Varryx, colui che ha pubblicato il video, a mostrare altri filmati di questo tipo: “Varry, per esperienza ti dico: questo format ti renderà virale”. Se vi è piaciuto il video allora dovreste vedere la sfida in Salento fra un'Audi RS6 Avant e una RS E-Tron GT.