Drag race finisce in tragedia in Texas: morti due bimbi, ferite altre otto persone

Su queste pagine ci occupiamo spesso di drag race, gare di velocità fra veicoli di grossa cilindrata che tanto piacciono al pubblico americano. Beh questa volta purtroppo non c'è nulla di divertentei: un evento in Texas è finito in tragedia, con 2 bambini rimasti uccisi e altre 8 persone ferite.

Sembra un bollettino di guerra il bilancio della drag race che ha preso luogo al Kerrville-Kerr County Airport a Kerrville, in Texas, sabato scorso. Un resoconto drammatico che vede fra le vittime due bambini innocenti, uno di 6 anni morto praticamente sul colpo e uno di 8 il cui decesso è stato dichiarato presso il Peterson Regional Medical Center di Kerrville.

A diffondere la notizia è stata la polizia locale, subito intervenuta dopo l'incidente - al quale erano presenti anche i volontari dei Vigili del Fuoco per ogni evenienza. L'evento era stato definito come una "tranquilla giornata carica d'azione adatta anche alle famiglie", qualcosa però è andato evidentemente nel modo sbagliato - anche perché a dir la verità nello stesso luogo sono stati organizzati due eventi differenti, il cui controllo è evidentemente sfuggito di mano.

Negli USA si organizzano gare di questo tipo presso gli aeroporti da decenni, lontani dalle normali strade dove il rischio di ferire o uccidere comuni pedoni è altissimo. Anche in "zone protette" però il rischio non arriva mai a zero - come dimostra anche quest'ultimo avvenimento.

Le autorità hanno anche diffuso la lista delle persone ferite: quattro adulti sono stati trasferiti in ospedale, un giovane di 26 anni, una ragazza di 27 anni, una donna di 46 anni e un pilota di 34 anni. Solo quest'ultimo risulta in condizioni stabili, mentre gli altri sarebbero in condizioni critiche. Altre due persone sono state soccorse sul posto e subito dimesse, mentre altri due bimbi sono stati trasportati presso l'ospedale locale.



Fra le ultime drag race che vi abbiamo raccontato ricordiamo un incidente avvenuto a una Volkswagen Golf R e una sfida fra hot-hatch da non perdere.