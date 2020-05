Drag race definitiva tra Tesla Model 3 e Porsche 911 GT3 RS: ecco il video

Lo YouTuber ARTY si occupa specialmente di auto molto veloci, e gli piace da matti farlo. Come potrete notare nel caso in cui visitaste il suo canale, si occupa spesso di Porsche, McLaren e di altre auto ad alimentazione tradizionale, ma senza mai tralasciare le auto elettriche. Del resto è un possessore di Tesla Model 3 Performance.

Quindi, cosa scaturisce da tutto ciò? Ovviamente una drag race tra la sua berlina elettrica e una velocissima Porsche 911 GT3 RS. Arty fa sapere che entrambe, sui tempi pubblicati online, vengono dichiarati tempi da 0 a 100 km/h di 3,3 secondi. Al contempo però sul sito di Tesla il brand ci dice che la sua Model 3 impiega soli 3,2 secondi per raggiungere i 100 km/h da ferma, mentre Porsche riferisce uno scatto da 3 secondi.

Arty ha Testato la Model 3 Performance personalmente, dicendo che 3 secondi sono un tempo realistico, ma non ha mai messo la supercar tedesca alla prova. Ed eccoci qui, a cercare di capire quale delle due sia più poderosa in accelerazione, anticipandovi che la sfida è veramente agguerrita, e che la vincitrice ha trionfato davvero di pochissimo.

Vi informiamo poi del fatto che la Porsche 911 GT3 RS costa circa 150.000 euro, e offre un potente motore termico a sei cilindri in linea aspirato da 4,0 litri e capace di 507 cavalli di potenza. La californiana elettrica invece dispone di due unità elettrificate e di trazione all-wheel drive, e chiede al consumatore poco più di 50.000 euro.

Insomma, per scoprire le conclusioni vi lasciamo al video in alto, ma prima vorremmo rimandarvi a due notizie riguardanti entrambi i brand. La prima tratta di un fantastico render il quale immagina in salsa Cyberpunk la nuova Porsche 911. La seconda invece parla di un Tesla Cybertruck trasformato in carro armato, con tanto di cannoni e droni agguerriti.