La drag race clandestina finisce male: la VW Golf R parte in retromarcia e si schianta

Lo abbiamo detto tante volte, in strada non si corre: troppe incognite e troppi pericoli per stare a cuor leggero, ma nonostante tutto c’è ancora chi fa il furbo, e in alcune parti del mondo non è difficile imbattersi ancora in qualche gara clandestina alla Fast And Furious. E questa drag race tra una Golf R e una Serie 1M non è andate così bene.

Diciamo subito che fortunatamente nessuno si è fatto male, ma di certo poteva finire diversamente, ed evitiamo di commentare l’evento in sé, che è da condannare a prescindere. Ci limitiamo a escrivere un video apparso su Reddit che in poco tempo è diventato virale, e lo comprendiamo benissimo, data la figura imbarazzante che è stata ripresa.

La breve clip ci rende spettatori di una drag race tra una Volkswagen Golf R e una BMW Serie 1M in attesa di scaricare i cavalli a terra per esibirsi in una accelerazione pericolosa e fine a sé stessa. Abbiamo avuto modo di apprezzare la velocità della VW Golf R sulle autobahn tedesche, ma in questo caso non è servito mettere in mostra le prestazioni di cui è capace, data la stupidità del suo proprietario.

Poco prima di scattare infatti succede il misfatto. Invece di mettere la prima, ha inserito la retromarcia ed è schizzato all’indietro andando a colpire una Seat Ibiza rossa in sosta dietro alla cugina tedesca. Come detto nessuno si è fatto male, ma l’auto spagnola del gruppo Volkswagen ha subito parecchi danni al frontale, e la botta è stata così violenta che è iniziato a fuoriuscire fumo dal vano motore.

La ciliegina sulla torta è arrivata pochi secondi dopo, quando “il campione” a bordo della Golf R è ripartito, scappando senza prendersi la responsabilità dell’accaduto.

