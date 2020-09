Drag race tra Audi S8 e Bentley Flying Spur: la vincitrice l'ha spuntata di un pelo!

L'Audi S8 e la Bentley Flying Spur condividono la medesima piattaforma poiché, come saprete, entrambe le case produttrici fanno parte del Gruppo Volkswagen.

Questo però non vuol dire siano due vetture identiche, anzi: una è assemblata in Germania ed è ampiamente personalizzata da Audi, mentre l'altra viene costruita nel Regno Unito con la classica cura che il team di Bentley impiega per ogni dettaglio. Ciò ovviamente porta ad una enorme divergenza nei costi al consumatore.

Adesso questo a noi non interessa, perché oggi ci concentreremo esclusivamente sulle performance in accelerazione delle due macchina. I ragazzi di Carwow hanno infatti deciso di disporle l'una di fianco all'altra per una interessantissima gara d'accelerazione, ma iniziamo dai numeri.

L'Audi S8 è mossa da un V8 bi-turbo da 4,0 litri che lavora in sinergia con un'unità elettrica da 48 volto. L'output complessivo ammonta a 571 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia, scaricati verso tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a otto rapporti. Vista la sua enorme mole, il motore deve spostare ben 2.230 chilogrammi.

Dall'altra parte troviamo la Bentley Fying Spur, la quale monta un gigantesco W12 da 6,0 litri capace di ben 635 cavalli di potenza e 900 Nm di coppia, inviati sull'asfalto attraverso un sistema all-wheel drive e ad un cambio automatico a doppia frizione e otto rapporti. Ovviamente la divergenza in cavalli è considerevole, ma non bisogna mai tralasciare il peso: il bolide inglese arriva addirittura a pesare 2.437 chilogrammi.

Detto questo, la gara è stata davvero avvincente. Inizialmente l'Audi si è portata davanti di qualche centimetro, con le distanze che si accorciavano e aumentavano a ogni cambiata. Dopo un centinaio di metri però la Flying Spur ha cominciato a spremere ogni sua cilindro per mettere il muso davanti alla S8 e trionfare di un soffio!

Nel caso voleste conoscere altri dettagli sulla sfida vi consigliamo di guardare il video in alto nella sua interezza, ma in conclusione vogliamo mostrarvi la nuova Bentley Bentayga a quattro posti: è un lussuoso salotto su ruote. Da parte di Audi invece sono arrivate novità circa la Audi A3 Sportback g-tron a metano: è efficiente e performante.