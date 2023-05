Drag race tra Audi RS4 Avant e una BMW M3 Touring con 5 persone a bordo: chi vince?

Sempre più costruttori automobilistici stanno abbandonando il segmento delle stationwagon, ma Audi e BMW “tengono botta” e continuano a sfornare alcune delle migliori sportive familiari in circolazione. Il team di carwow ha scelto dunque di mettere a confronto l’Audi RS4 Avant con la recente BMW M3 Touring per scoprire chi la spunta sui 400 metri.

Come di consueto, le due sfidanti sfoggiano prestazioni piuttosto simili, ma ovviamente il cronometro ammette una sola vincitrice: rispetto alle solite drag race confezionate da carwow però, questa volta ci sarà una sorpresa niente male e piuttosto divertente, ma prima analizziamo le forze in gioco.

L’Audi RS4 Avant adotta un motore V6 da 2.9 litri twin-turbo che offre 450 CV e 600 Nm di coppia, scaricati su tutte e quattro le ruote tramite una trasmissione automatica a 8 rapporti. È meno potente della sfidante baravese ma è anche più leggera con i suoi 1745 kg.

La BMW M3 Touring monta un motore 6 cilindri in linea da 3.0 litri twin-turbo che eroga 510 CV e 650 Nm di coppia, anche in questo caso scaricati a terra grazie alla trazione integrale e ad una trasmissione automatica a 8 rapporti. La potenza è maggiore, ma la super station BMW ferma l’ago della bilancia su 1875 kg.

Nonostante i chili di differenza, l’Audi RS4 Avant non può nulla contro la potenza extra della rivale (a quanto pare la BMW M3 Touring è anche più veloce di quanto dichiarato), sebbene metta in mostra uno scatto fulmineo in tutti i tentativi effettuati. Dunque il volto di carwow ha deciso di “zavorrare” l’M3 Touring aggiungendo di volta in volta una persona a bordo. Dunque chi avrà la meglio tra la RS4 Avant “vuota” e la M3 Touring con 5 persone a bordo? Niente spoiler, a voi il piacere della scoperta. Buona visione.