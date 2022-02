Drag race tra AMG SLS Black Series e Ford Mustang Shelby GT500: così diverse, così simili

Una sfida tra auto può essere organizzata in diversi modi. Si può optare per vetture provenienti dallo stesso paese, o magari facenti parte della stessa gamma, come la sfida tra tutti i modelli RS di Audi, ma anche con potenze analoghe o altro. AMG SLS Black Series e Shelby Mustang GT500 non hanno niente in comune eppure sono così simili.

Una sfida apparentemente senza senso come questa non poteva che nascere dalle menti del team di carwow, che si sono trovati con queste due auto parcheggiate sulla linea di partenza. Da una parte c’è quindi la Mercedes-AMG SLS Black Series del 2013, una gran turismo di rara bellezza grazie al suo look ispirato alla 300 SL con le ali di gabbiano, che sotto al lungo cofano nasconde un V8 da 6.2 litri che eroga 631 CV e 630 Nm di coppia che scarica la sua potenza sulle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione con 7 marce e launch control, e ferma l’ago della bilancia su 1550 kg.

Dall’altra parte abbiamo la Ford Mustang Shelby GT 500 del 2021, la muscle car dell’ovale blu che ha ricevuto un ulteriore boost alle prestazioni grazie alle sapienti mani di Shelby, che ha tirato fuori 760 CV e 850 Nm di coppia dal V8 da 5.2 litri che la muove, trasferendo la sua potenza sulle ruote posteriori tramite una trasmissione automatica a 7 rapporti con doppia frizione e launch control, proprio come la rivale tedesca, ma nel suo caso il peso sale a quota 1916 kg.

Alla luce dei numeri che vi abbiamo fornito, capite bene che le due auto sono piuttosto diverse in termini di segmento, potenza, ma dopo aver premuto play e aver assistito allo scontro, vi renderete conto di quanto siano simili e vicine nonostante le loro differenze, sopratuttto in termini di età. Ai suoi tempi la SLS era comunque avveniristica, e pensate che nel 2012 Mercedes produsse 9 esemplari della SLS Electric Drive, con quattro motori elettrici e 750 CV.