Drag race tra Alfa Romeo 4C e BMW M2 Competition, il risultato è spiazzante

In un video pubblicato di recente su YouTube da Joe Achilles possiamo assistere ad una drag race molto interessante tra una Alfa Romeo 4C ed una BMW M2 Competition, e il risultato non è così scontato.

Ovviamente la stragrande maggioranza delle persone affermerebbe:"è ovvio che vinca la BMW, ha molti più cavalli a disposizione". E sarebbe anche vero, perché mentre la sportiva italiana può fare affidamento su 240 cavalli, la berlina tedesca ne genera 405. La differenza quindi è sostanziale, ma non commettiamo l'errore di lasciare da parte il peso.

Sì, perché la 4C è una campionessa in questo, e infatti con i suoi 895 chilogrammi è praticamente una piuma al confronto con la M2, che ha una massa di 1.662 chilogrammi. Secondo i numeri forniti dalle rispettive case entrambe possono scattare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi nelle condizioni ideali, ma la sfida in questo caso si è tenuta sotto la pioggia battente.

Il primo test ha visto la 4C trionfare sulla M2 grazie all'ottima partenza e alla trazione con i rapporti inferiori, anche se c'è da dire che Achilles ha commesso un errore nel passaggio in seconda marcia, cosa che ha avvantaggiato l'italiana. Per la seconda prova Achilles ha riscaldato le gomme della sua vettura, e ha attivato controllo di trazione e altri sistemi elettronici. Il risultato è stato un distacco inferiore, ma che comunque visto perdere la tedesca. Solo un errore del conducente della 4C ha concesso la vittoria alla M2 nel corso della terza prova, concretizzatasi grazie ad un cambio di marcia apportato con un certo ritardo.

Il video ci prova quindi che le differenti filosofie alla base della progettazione delle vetture possono convergere in prestazioni molto simili. Peccato però che a quanto pare Alfa Romeo non abbia intenzione di sviluppare una succeditrice alla sua fantastica 4C, la quale non ha ricevuto una risposta ottimale nelle vendite.

Per concludere, ecco a voi una Alfa Romeo 4C modificata dalla casa di tuning Pogeo Racing. Si chiama Zeus e verrà prodotta in soli 10 esemplari.